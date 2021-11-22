Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.11.2021 14:49
Рубрика: ПДД

Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице продолжается эксперимент по использованию электронного свидетельства о регистрации авто, однако водитель все равно обязан иметь при себе и оригинал документа. Об этом "Вечерней Москве" рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Любовь Высоцкая.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ГИБДД Москвы заявила об участившихся наездах на пешеходов

Эксперимент проводит МВД совместно с Минцифры, он продлится до 1 декабря этого года. Цель этого эксперимента - упросить жизнь водителей. Если, например, в семье несколько человек, пользующихся одним автомобилем, то им не придется каждый раз передавать друг другу документ. Можно будет просто показать инспектору электронную версию в приложении "Госуслуги. Авто". И каждый сотрудник ГИБДД в столице может проверить подлинность с помощью сканера. С момента проведения эксперимента таким образом предъявили СТС уже 800 московских водителей.

Хотя каждый инспектор умеет проверять электронный документ, проведение эксперимента все равно не отменяет требования ПДД. А в них сказано, что водитель обязан иметь при себе бумажный СТС и предъявлять сотруднику полиции именно его. Поэтому ездить без оригинала свидетельства по-прежнему нельзя. Изменится ли это правило в дальнейшем, покажут результаты эксперимента, которые начнут анализировать уже этой зимой.