На дорогах Москвы появились "дымовые" мошенники

В самом центре Москвы дорожный патруль заметил мошенников: они инсценируют поломку автомобиля, а потом вымогают деньги. Как работают преступники, рассказал у себя в Facebook руководитель ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

Патрульные ЦОДД заметили мошенников на Третьем транспортном кольце. Схема "развода" выглядит убедительно для интеллигентных водителей. Преступники являются тонкими психологами и чувствуют, на кого можно надавить. В основном под удар попадают пенсионерки, которых пугают неприятности на дорогах.

Все начинается с того, что машину догоняют якобы случайные попутчики. Они сигнализируют: мол, остановись, что-то случилось! Когда водитель тормозит, мошенники объясняют: из-под капота идет дым. А это очень опасно. Чаще всего преступники просто незаметно выливают немного масла на двигатель. Естественно, поднимается дым, что вызывает панику у водителя. В отдельных случаях злоумышленники даже специально что-то ломают. Но обычно просто предлагают проехать в проверенный автосервис.

А дальше доверчивого автолюбителя раскручивают по полной программе. Вызывают эвакуатор, водителю которого надо срочно заплатить втридорога. А в сервисе неопытному автомобилисту рассказывают про ужасающее состояние машины, про якобы вытекшее масло, возможную поломку двигателя и так далее. У автовладельца начинается паника, и он оплачивает ремонт, в котором нет никакой необходимости. Мошенники просто имитируют бурную деятельность, а деньги получают ни за что.

"Избегайте такой "помощи", если есть сомнения в исправности автомобиля, спокойно езжайте в нормальный сервис и проверяйте машину без психологического давления и в безопасных условиях. Если по каким-то причинам вы не можете противостоять психологическому давлению, то фотографируйте того, кто оказывает психологическое давление и вызывайте полицию или людей, которым вы доверяете. В 99 процентах случаев сразу после этого мошенник испарится, как дым", - отмечает Александр Евсин.