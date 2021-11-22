Поезд Москва - Петербург со скоростью 360 км/ч могут пустить в 2028 году

Поезд со средней скоростью 360 км/ч, равной скорости разгона самолета при взлете, разработают Siemens и РЖД. Предполагается, что новый состав запустят на маршруте между Москвой и Санкт- Петербургом в 2028 году. Об этом сообщил президент Siemens в России Александр Либеров, выступая на Российско-германском отраслевом форуме.

"Мы совместно с российским партнером разрабатываем новый продукт. Им как раз является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 км/ч. Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете", - рассказал Либеров, чьи слова передает ТАСС.

Представитель Siemens добавил, что уже начата работа по подбору поставщиков, недавно было подписано соглашение с РЖД. Отмечается, что поезд будет производиться на заводе "Уральские локомотивы".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будет разбито на этапы. Он пояснил, что выход из Москвы будет построен в рамках развития МЦД. Выход из Санкт-Петербурга также строится. Соединять две части планируется в дальнейшем, если будут финансовые возможности.