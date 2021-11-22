Сгоревший в Москве хостел трижды проверяли на противопожарную безопасность

Сгоревший вечером в воскресенье столичный хостел на Волгоградском проспекте, только в этом году три раза проверяли соответствие требованиям пожарной безопасности.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в этом году хостел уже горел. Произошло это в январе. Впрочем, тогда никто не пострадал. После этого его трижды проверяли инспекторы Государственного противопожарного надзора. И последняя проверка, по данным источника, была месяц назад. К административной ответственности тогда было привлечено 16 должностных лиц. Основное обвинение - неустранение выявленных нарушений.

Напомним, что поздно вечером в воскресенье в хостеле снова произошел пожар. Очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пожарные спасли 30 человек, эвакуировали 120 человек, три человека пострадали.