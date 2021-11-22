За перепутанные в курском морге тела никого не наказали

- Произошла путаница с документами на месте происшествия. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено в связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудника МО СВД "Фатежский", который выезжает на место ДТП, - рассказала представитель регионального управления СКР Наталья Зарубина.

Напомним, на трассе в Золотухинском районе 30 сентября столкнулись "девятка" и КамАЗ. Машины загорелись, водитель и пассажир ВАЗа погибли. Трагическая история получила продолжение. Тела парней перепутали, и родители одного из ребят похоронили не своего сына.

Когда родственники приехали забирать второго погибшего, мать сказала, что это не ее ребёнок. "Курские известия" поговорили о с сестрой одного из погибших.

Дружили с детства

Севда - сестра погибшего 21-летнего Измира. Девушка вышла замуж и переехала из родительского дома в Золотухинском районе. Брат остался жить с родителями. Девушка рассказала, как узнала о трагедии.

- 30 сентября днём я переписывалась с Измиром. Последнее сообщение от него пришло в 22.03. Мы договорились, что на следующий день он приедет ко мне и привезёт к родителям. Я легла спать, а в 3 часа ночи проснулась от стука в дверь. Ко мне пришёл родственник сообщить, что моего брата больше нет. Измир погиб в 22.25. Я не могла поверить в это. Потом кое-как пришла в себя и отправилась к родителям. Ну а дальше всё было, как в страшном сне, - вспоминает девушка.

Оказалось, что Измир с 20-летним другом Максимом ехал из Дмитриевского района, где они работали на стройке. Парни жили в одном посёлке. Дружили с детства. Близкие говорят, что они были, как братья.

- Они были очень хорошими ребятами. Все о них говорят только тёплые слова. Брат собирался доделать ремонт в доме, купить хорошую машину и потом жениться. Это были его планы, о которых он говорил в последнее время, - вспоминает Севда.

По словам девушки, она приехала к родителям 1 октября. В тот же день планировались похороны Измира на турецком кладбище по всем мусульманским обычаям. Как говорит Севда, родители были не в состоянии ехать на опознание, поэтому в Курск в бюро судебно-медицинской экспертизы отправилась она с другими родственниками.

- Я не стала заходить, а им отдали тело в чёрном пакете и не разрешили открыть. Объяснили, что труп обгорел и голова отделена от тела. Сказали, что если вскрыть пакет, прольётся кровь. А когда мои родственники попросили посмотреть на второе тело, им сказали, что нельзя и личность второго молодого человека уже установлена родственниками погибшего. А вообще Измир и Максим похожи. Они оба светлые, - поясняет Севда.

Кто виноват?

Как оказалось, в тот момент родственники Измира забрали тело Максима. И похоронили его в поселке Новоспасское.

На следующий день мама Максима пришла забирать его тело из морга. Тогда и выяснилось, что там лежит Измир.

- Когда мы узнали, что похоронили Максима, у всех был шок. Плакали, неужели нам придется еще раз пережить похороны! Насколько я знаю, мама Максима обратилась в полицию после этого. Она спросила, что ей делать, а ей там сказали: "Иди и выкапывай". Эксгумировать пришлось и нашим родственникам, и родственникам Максима. На машине они отвезли тело Максима обратно в морг. Страшно им на тот момент не было, они даже не думали, что их могут остановить полицейские. Кстати, после эксгумации наши родственники всё же открыли пакет, чтобы посмотреть на тело. Оказалось, что его можно было опознать, а тело положили в носках и кроссовках. То есть они даже это не сняли. И голова была на месте, - рассказывает сестра Измира.

Максима эксгумировали и похоронили на кладбище, возле школы, в которой он учился. А Измира похоронили в том же месте, где и планировалось.

По мнению Севды, ошибку допустили работники морга, которые не показали родственникам оба тела, чтобы каждый опознал своего. Девушка добавила, что у Измира турецкие корни. При этом парень светловолосый, потому что у него была русская бабушка.

- Нам кажется, что у Максима от копоти потемнели волосы, и сотрудники морга подумали, что раз темный, значит, нерусский, а светлые волосы у Максима. Возможно, поэтому у них пошла неразбериха. Когда провели вторые похороны Измира, я смогла увидеть своего брата, обнять и поцеловать напоследок. Тогда я действительно успокоилась. Мы планировали увидеться в эти дни, но я не знала, что встреча будет именно такой, - говорит девушка.