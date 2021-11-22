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22.11.2021 08:43
Рубрика: Экономика

Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

Из-за сильного снежного циклона, который накрыл Хабаровский край утром 22 ноября, было нарушено автомобильное и авиационное пассажирское движение. На нескольких трассах ограничили проезд для пассажирских автобусов, а шесть самолетов, летевших в Хабаровск, отправили на запасные аэродромы.

Фото: autohelp_vl@instagram
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Как рассказали РИА Новости представители хабаровского аэропорта, не удалось принять борты из Москвы, Южно-Сахалинска, Охи, Николаевска-на-Амуре и Зеи, а также рейс "Иркутск - Улан-Удэ - Хабаровск".

Движение автобусов временно запретили на участках дорог Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино (с подъездом к Комсомольску-на-Амуре) и Хабаровск - Бикин.

"Для оказания помощи автомобилистам на основных выездах из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре организовано дежурство мобильных групп Амурского спасательного центра, поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время могут быть введены ограничения междугороднего пассажирского движения на других дорогах федерального, краевого и местного значения. Возможно нарушение работы паромной переправы "Ванино-Холмск".

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