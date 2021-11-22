Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору

Жители Владивостока сняли на видео, как мэр Владивостока Константин Шестаков лично помогает автомобилю на летней резине преодолеть крутой подъем. По свидетельству очевидцев, дело происходит в районе улицы Нейбута.

К главе города, который толкает машину, присоединяются несколько других человек. Не все горожане узнали мэра, однако поступок оценили в духе: "сейчас помог ты, завтра помогут тебе". Другие же ругали водителя, который выехал на скользкую дорогу на летней резине.

В понедельник Владивосток и часть Приморья оказались во власти циклона - ночью и утром шел дождь, температура стала постепенно понижаться, затем пошел снег. Владивосток - специфический город, расположенный на сопках, поэтому такие осадки делают его дороги очень скользкими, а передвижение по ним сложным и опасным. Сейчас на дорогах краевого центра, по данным администрации города, работает 128 единиц техники, но ситуация остается непростой.

Из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Владивостока попросила автомобилистов соблюдать безопасную скорость движения и держать дистанцию, а лучше вообще не выезжать на дороги без необходимости.

В настоящее время ограничен въезд большегрузов на территорию города Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги "Де-фриз-Седанка-Патрокл". Также перекрыт самый крутой в городе спуск на улице Капитана Шефнера.

В связи с непогодой руководителям предприятий и организаций всех форм собственности во Владивостоке рекомендовано по возможности сократить до 14:00 рабочий день.