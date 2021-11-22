Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона

Занятия в муниципальных школах Владивостока во второй смене отменены, сообщает пресс-служба администрации города. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Примгидромета, на территорию края пришел Корейский циклон.

Сейчас в крае отмечаются отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 метров в секунду. Продолжает действовать штормовое предупреждение.

Глава города Константин Шестаков рекомендует предприятиям и организациям сократить рабочий день.

Горожане отмечают, что нынешняя непогода совпала по срокам с прошлогодним ледяным дождем, последствия от которого полностью не ликвидированы до сих пор.