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22.11.2021 04:56
Рубрика: Общество

Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона

Текст: Ольга Журман

Занятия в муниципальных школах Владивостока во второй смене отменены, сообщает пресс-служба администрации города. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Примгидромета, на территорию края пришел Корейский циклон.

Синоптики сообщили о мощном циклоне во Владивостоке

Сейчас в крае отмечаются отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 метров в секунду. Продолжает действовать штормовое предупреждение.

Глава города Константин Шестаков рекомендует предприятиям и организациям сократить рабочий день.

Горожане отмечают, что нынешняя непогода совпала по срокам с прошлогодним ледяным дождем, последствия от которого полностью не ликвидированы до сих пор.

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