На ремонт моста во Владивостоке после ледяного дождя потратят 150 млн

Федеральный бюджет выделил свыше 150 миллионов рублей на финальные работы по устранению последствий обледенения моста на острове Русский во Владивостоке после ледяного циклона в ноябре прошлого года.

21 ноября 2020 года движение по мосту на остров было закрыто после того, как с вант начал откалываться и падать лед. Позже ванты очистили промышленные альпинисты. Весной 2021 года прошел первый этап по устранению последствий ледяного дождя на мосту. Сейчас предстоят финальные работы.

"В рамках заключенного государственного контракта будут выполнены работы по устранению повреждений основных оболочек вант, полученных в результате обледенения, а также восстановлению основной оболочки одной из вант, частично разрушившейся из-за обледенения", - цитирует РИА Новости заявление Межрегиональной дирекции по дорожному строительству (ДСД "Дальний Восток", подведомственно "Росавтодору").

Работы планируется завершить до 31 августа 2022 года.