На ремонт моста во Владивостоке после ледяного дождя потратят 150 млн

Новости

Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве 11:21
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков 11:19
Китай испытал робота для космических диверсий 11:17
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID 11:11
Москвичам рассказали о секретной станции метро "Троице-Лыково" 11:01
Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни 11:00
Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 10:58
Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах 10:51
В центре Москвы произошел крупный пожар 10:36
Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский 10:36
В Хабаровском крае введут систему QR-кодов 10:36
Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах 10:29
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат 10:23
Кабмин утвердил перечень подлежащих учету парниковых газов 10:20
В Анталье семерых россиян арестовали по подозрению в поджоге леса 10:15
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса 09:52
Леонид Калашников назвал выборы в Узбекистане безупречными 09:43
Хабаровским школьникам продлили каникулы до 7 ноября 09:34
Один человек погиб в результате крушения грузового самолета в Индонезии 09:26
Лебедев: Впечатления от выборов в Узбекистане положительные 09:25
В Москве парковки в ноябрьские праздники будут бесплатными 09:11
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер - Гантер из "Друзей" 09:10
В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды 09:06
В Калмыкии введут QR-коды при посещении магазинов, кафе и ЗАГСа 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 09:55
Рубрика: Власть

На ремонт моста во Владивостоке после ледяного дождя потратят 150 млн

Текст: Ольга Журман

Федеральный бюджет выделил свыше 150 миллионов рублей на финальные работы по устранению последствий обледенения моста на острове Русский во Владивостоке после ледяного циклона в ноябре прошлого года.

Фото: Росавтодор
В Барнауле после капремонта открыли Старый мост через Обь

21 ноября 2020 года движение по мосту на остров было закрыто после того, как с вант начал откалываться и падать лед. Позже ванты очистили промышленные альпинисты. Весной 2021 года прошел первый этап по устранению последствий ледяного дождя на мосту. Сейчас предстоят финальные работы.

"В рамках заключенного государственного контракта будут выполнены работы по устранению повреждений основных оболочек вант, полученных в результате обледенения, а также восстановлению основной оболочки одной из вант, частично разрушившейся из-за обледенения", - цитирует РИА Новости заявление Межрегиональной дирекции по дорожному строительству (ДСД "Дальний Восток", подведомственно "Росавтодору").

Работы планируется завершить до 31 августа 2022 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса
Раскрашенную под хохлому ракету "Союз" вывезли на старт на Байконуре
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке
СМИ: Премьер-министр Судана помещен под домашний арест
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать