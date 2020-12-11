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11.12.2020 10:07
Рубрика: Экономика

Французские специалисты оценили ванты Русского моста после обледенения

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Представители компании Freyssinet, которые занимались проектировкой Русского моста, прибыли во Владивосток для оценки состояния конструкций сооружения после обледенения.

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Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, перед ними стоит задача оценить состояние вант и решить, что делать, чтобы предотвратить обледенение в будущем.

Директор филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрий Бабак рассказал, что французские и российские специалисты проверили вантовую и анкерную системы моста и разработали совместный план действий.

"По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части - планируем сделать это с помощью альпинистов", - уточнил он.

По его словам, французы будут контролировать ремонт. До 16 декабря будет разработана подробная технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Саму же замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания должна разработать и новую программу по безопасной эксплуатации моста исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как заверил директор проектов направления "Вантовые конструкции" компании Freyssinet Гарен Бертран, специалисты готовы к сотрудничеству с российскими экспертами и готовы найти лучшее решение для Русского моста.

"Действительно, с такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни", - отметил он.

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, опыт сотрудничества с компанией может быть успешно применен и при реализации других проектов, в частности, строительства моста на остров Елены.

Напомним, что 18-10 ноября на южные районы Приморья обрушился циклон, который принес с собой дождь, снег и штормовой ветер. Ледяной шторм оставил без энергоснабжения в 73 населенных пунктах около 180 тысяч человек, без тепла - 48 тысяч человек, без водоснабжения - 71 тысяча человек. Региональный режим ЧС был введен 20 ноября, развернута работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Артеме и Владивостоке. Вчера, после относительной нормализации ситуации, режим ЧС сняли.

Мост на Русский закрыли 21 ноября из-за обледенения вант, открыли для движения 6 декабря. Все это время его вручную чистили несколько бригад промышленных альпинистов.

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