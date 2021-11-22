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22.11.2021 13:14
Рубрика: Власть

К полудню в Казани из транспорта вывели почти 800 человек без QR-кода

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В столице Татарстана в первый день действия новых антиковидных ограничений продолжаются проверки в общественном транспорте.

Фото: AP Photo
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По информации муниципального предприятия "Метроэлектротранс", ближе к полудню количество пассажиров, которых высадили из салонов троллейбусов и трамваев, достигло 786 человек. Для двоих пассажиров понадобилось вызывать наряды полиции, еще 18 не стали дожидаться правоохранителей и вышли из транспорта самостоятельно.

- В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом, - добавили в компании.

Напомним, дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, были введены постановлением правительства Татарстана 17 ноября и начали действовать с сегодняшнего дня. В соответствии с нормами, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо наличии противопоказаний к вакцинации.

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