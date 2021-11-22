В Татарстане система QR-кодов заработала в общественном транспорте

С сегодняшнего дня в Татарстане вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом без QR-кода о вакцинации от коронавируса или медотводе. Он касается пассажиров старше 18 лет.

Запрет действует на городском, межмуниципальном и пригородном общественном транспорте, в том числе - метро, уточняет РИА Новости. На поездки в такси и на межрегиональные маршруты общественного транспорта он не распространяется.

С сегодняшнего дня в республике приостанавливается и действие транспортных карт для граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кодов.

Наличие сертификата о прививке или медотвода у пассажиров будут проверять сами перевозчики. В городском транспорте - при посадке на остановках и во время движения в ходе оплаты проезда. В пригородном и межмуниципальном - при продаже билетов. В час пик в столице Татарстана на наиболее оживленных остановках кондукторам будут помогать с проверками сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы комитета по транспорту Казани.

На остановке к ожидающему транспорт человеку может подойти сотрудник в специальном опознавательном жилете и попросить показать QR-код. Во время посадки он сообщит кондуктору, что документы в порядке.

Если перевозчики ощутят падение выручки из-за действующего запрета, то власти обещают им выплатить субсидии. Специальное оборудование для проверки QR-кодов уже поступило к перевозчикам во временное пользование.