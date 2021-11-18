Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 ноября 2021 года № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2021 № 1006, от 29.10.2021 № 1018) следующие изменения:

в преамбуле слова "Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."," исключить;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки";

в абзаце втором слова "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки" исключить;

в абзаце третьем слова "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки" исключить;

в абзаце четвертом слова "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки" исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

в пункте 4:

в абзаце тринадцатом слово "лиц" заменить словом "посетителей";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 вход и нахождение зрителей старше 18 лет в театрах, кинотеатрах (кинозалах), цирках, концертных залах, на проводимых с участием зрителей официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятиях без предъявления QR-кодов;

с 22.11.2021 проезд пассажиров старше 18 лет в транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом (кроме легкового такси и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам), городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, вход и нахождение пассажиров старше 18 лет на станциях метрополитена без предъявления QR-кодов или действующих персональных QR-кодов, подтверждающих наличие медицинских противопоказаний к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подтверждением их принадлежности (далее - QR-код о противопоказаниях);

с 22.11.2021 продажу на автовокзалах, автостанциях билетов на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода или QR-кода о противопоказаниях на каждого пассажира старше 18 лет.";

в пункте 6:

в подпункте "г" слова "за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым пункта 3 настоящего постановления" исключить;

в подпункте "е":

в абзаце первом слова "с 11.10.2021 по 14.11.2021" заменить словами "с 15.11.2021", слова "500 человек" заменить словами "500 человек, имеющих QR-коды";

абзац четвертый признать утратившим силу;

в подпункте "з":

в абзаце первом слова "с 11.10.2021 по 14.11.2021" заменить словами "с 15.11.2021", слова "500 человек" заменить словами "500 человек, имеющих QR-коды";

абзац четвертый признать утратившим силу;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8. Министерству здравоохранения Республики Татарстан обеспечить наличие QR-кодов о противопоказаниях на выдаваемых медицинскими организациями медицинских заключениях (справках), подтверждающих медицинские противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторами автоматизированной системы оплаты проезда обеспечить в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан:

с 22.11.2021 приостановление действия электронных карт с льготным транспортным приложением в отношении граждан старше 60 лет, за исключением следующих граждан:

а) вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, что подтверждается наличием QR-кодов;

б) имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что подтверждается QR-кодом о противопоказаниях;

возобновление действия электронных карт с льготным транспортным приложением при исключении оснований их приостановления.";

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Установить, что выполненное гражданами на декабрь 2021 года пополнение электронных карт с льготным транспортным приложением, использование которых приостановлено в соответствии с настоящим постановлением и не возобновлено в течение декабря 2021 года, переносится на месяц, в котором возобновлено их действие.";

подпункт 2 пункта 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"2) не допускать в сроки ограничений, установленные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции":

оказание лицам старше 18 лет услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов), услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение посетителей старше 18 лет в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 150 кв.метров, помещениях объектов общественного питания, зрителей старше 18 лет в театрах, кинотеатрах (кинозалах), цирках, концертных залах, на проводимых с участием зрителей официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятиях без предъявления ими действующих персональных QR-кодов, полученных с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания, с подтверждением их принадлежности (далее - QR-код);

вход и нахождение несовершеннолетних посетителей в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) без сопровождения родителей (законных представителей);

проезд пассажиров старше 18 лет в транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом (кроме межрегиональных маршрутов и легкового такси), городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, вход и нахождение пассажиров старше 18 лет на станциях метрополитена без предъявления ими QR-кодов или действующих персональных QR-кодов, подтверждающих наличие медицинских противопоказаний к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подтверждением их принадлежности (далее - QR-код о противопоказаниях);

продажу на автовокзалах, автостанциях билетов на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода или QR-кода о противопоказаниях на каждого пассажира старше 18 лет;".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 22 ноября 2021 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







