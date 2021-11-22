В Казани из транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кода

Из общественного транспорта Казани в понедельник утром из-за отсутствия QR-кода высадили более 500 человек.

Как сообщили в муниципальном предприятии "Метроэлектротранс", проверкой наличия сертификата, который теперь необходим для проезда в городском транспорте, занимаются кондукторы, сотрудники контрольно-ревизионной службы и уполномоченные проверяющие.

- Несмотря на то, что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. Возникла задержка движения трамваев №1 и №6 на 30 минут в связи с тем, что на улице Серова пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными, - пояснили в организации.

Спорные ситуации возникают и в метрополитене.

- У входа на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Так, например, одна из женщин устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка, - рассказали в МУП.

В компании отметили, что выполняют постановление республиканского правительства, в соответствии с которым с 22 ноября этого года проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенного коронавируса, либо медицинского отвода от вакцинации.