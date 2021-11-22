Новости

Комплекс социального развития Москвы рассказал о мероприятиях ко Дню матери 10:09
В Казани из транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кода 10:03
Стало известно, в каких регионах получают самые высокие зарплаты 09:57
В понедельник воздух в Москве не прогреется выше 0 градусов 09:54
Мосбиржа возобновила торги облигациями "Роснано" 09:53
ВСУ впервые применили ракетный комплекс Javelin в Донбассе 09:47
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей 09:46
Перспективный ударный вертолет России сможет работать без пилота 09:29
Завершается монтаж огромного елочного шара на Поклонной горе 09:24
В Раменском трое налетчиков пытались ограбить пункт приема металла 09:05
В Татарстане система QR-кодов заработала в общественном транспорте 08:49
ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве 08:45
Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в Хабаровском крае 08:43
Столетний омич ревакцинировался от коронавируса 08:41
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ 08:40
Талибы еще больше ограничили права женщин в Афганистане 07:30
На выборах в Чили лидирует правоконсервативный кандидат 07:12
В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию 06:21
Минобороны: 55 самолетов и беспилотников провели разведку у границ РФ 05:43
Циклон на Камчатке повалил четыре столба ЛЭП и 17 деревьев 05:27
Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 10:03
Рубрика: Власть

В Казани из транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кода

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Из общественного транспорта Казани в понедельник утром из-за отсутствия QR-кода высадили более 500 человек.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Башкирии непривитых сотрудников отстранят без выплаты зарплаты

Как сообщили в муниципальном предприятии "Метроэлектротранс", проверкой наличия сертификата, который теперь необходим для проезда в городском транспорте, занимаются кондукторы, сотрудники контрольно-ревизионной службы и уполномоченные проверяющие.

- Несмотря на то, что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. Возникла задержка движения трамваев №1 и №6 на 30 минут в связи с тем, что на улице Серова пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными, - пояснили в организации.

Спорные ситуации возникают и в метрополитене.

- У входа на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Так, например, одна из женщин устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка, - рассказали в МУП.

В компании отметили, что выполняют постановление республиканского правительства, в соответствии с которым с 22 ноября этого года проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенного коронавируса, либо медицинского отвода от вакцинации.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о запрете упоминать национальность преступника в СМИ
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса
В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров