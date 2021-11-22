"РГ" проверила, как в Казани действует система QR-кодов на транспорте

Первым делом отправился на ближайшую к дому станцию метро "Аметьево". Ажиотажа и очередей не было. У вертушек стояла пара контролеров, которые с помощью смартфонов сканировали коды. Я продемонстрировал им скан сертификата на экране своего телефона. По словам контролера, утром даже в час пик все было спокойно, без очередей и ругани. Что, впрочем, и не удивительно. Горожане прекрасно знают, на каждой станции метро дежурят сотрудники полиции. Так что ярым противникам QR-кодов и в голову не придет отправится в подземку, чтобы качать права. А вот пассажиров в метро явно поубавилось. Вагоны в 8 утра были полупустые.

Фотокорреспонденту "РГ" повезло меньше. Он сел в автобус в час пик в микрорайоне Соцгород. Народу было много. Кондукторы на конфликт не шли, быстро "обилечивали" пассажиров. Только к позднему утру салоны автобусов немного опустели, и обстановка стала спокойней. В троллейбусе эта процедура и вовсе превратилась в чистую формальность. Кондуктор проверил QR-код на глаз, без технических спецсредств.

Разумеется, далеко не везде наблюдалась такая идиллия. По данным МУП "Метроэлектротранс", на 7:30 утра из трамваев и троллейбусов высадили более 500 человек. На фоне ввода системы QR-кодов в общественном транспорте в Казани резко вырос спрос на такси, и перевозчики воспользовались ситуаций. В утренний час пик агрегаторы взвинтили тарифы в несколько раз. Сейчас цены стабилизировались.