В Казани за полдня 1500 человек не пустили в транспорт без QR-кода

В Казани за полдня в общественный транспорт не допустили 1516 человек без QR-кодов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия города.

Всего на улицы Казани в первый день работы новой системы вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Перебоев в работе общественного транспорта не было, за исключением единичных случаев. В метрополитене также обошлось без столпотворения и эксцессов.

Напомним, 22 ноября Татарстан стал первым российским регионом, где ввели систему QR-пропусков в общественном транспорте, как внутригородском, так межмуницпальном.