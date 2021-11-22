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22.11.2021 17:15
Рубрика: Власть

В Казани за полдня 1500 человек не пустили в транспорт без QR-кода

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани за полдня в общественный транспорт не допустили 1516 человек без QR-кодов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия города.

Фото: Александр Эшкинин
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Всего на улицы Казани в первый день работы новой системы вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Перебоев в работе общественного транспорта не было, за исключением единичных случаев. В метрополитене также обошлось без столпотворения и эксцессов.

Напомним, 22 ноября Татарстан стал первым российским регионом, где ввели систему QR-пропусков в общественном транспорте, как внутригородском, так межмуницпальном.

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