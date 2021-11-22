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22.11.2021 14:38
Рубрика: Власть

В Кремле назвали цель введения QR-кодов на транспорте в Татарстане

Текст: Кира Латухина
Такие решения, как введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, не могут не сопровождаться проблемами вначале, но ситуация наладится, главное, что это все для здоровья. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В данном случае регион использует особые полномочия, которые предоставлены на фоне пандемии", - сказал, отвечая на вопросы журналистов, Песков. "Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности, здоровья людей. Потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - объяснил он.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Напомним, с 22 ноября в Татарстане заработала система QR-кодов на общественном транспорте - без этого теперь проехать нельзя никому, кроме несовершеннолетних. Такси пока остается исключением, но, по сообщениям из региона, цены на него уже взлетели. Первые же часы работы новой системы не обошлись без происшествий: зафиксированы случаи агрессии по отношению к кондукторам, сотням пассажиров пришлось покинуть транспорт. QR-код, который требуют в Татарстане, выдается привитым от коронавируса, получившим медотвод или официально переболевшим в течение полугода.

"РГ" проверила, как в Казани действует система QR-кодов на транспорте

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Татарстане с 22 ноября заработала система QR-пропусков на общественном городском и межмуниципальном транспорте. Корреспонденты "РГ" проехались по Казани на метро и автобусе, чтобы понять, как это происходит на практике.

Первым делом отправился на ближайшую к дому станцию метро "Аметьево". Ажиотажа и очередей не было. У вертушек стояла пара контролеров, которые с помощью смартфонов сканировали коды. Я продемонстрировал им скан сертификата на экране своего телефона. По словам контролера, утром даже в час пик все было спокойно, без очередей и ругани. Что, впрочем, и не удивительно. Горожане прекрасно знают, на каждой станции метро дежурят сотрудники полиции. Так что ярым противникам QR-кодов и в голову не придет отправится в подземку, чтобы качать права. А вот пассажиров в метро явно поубавилось. Вагоны в 8 утра были полупустые.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Фотокорреспонденту "РГ" повезло меньше. Он сел в автобус в час пик в микрорайоне Соцгород. Народу было много. Кондукторы на конфликт не шли, быстро "обилечивали" пассажиров. Только к позднему утру салоны автобусов немного опустели, и обстановка стала спокойней. В троллейбусе эта процедура и вовсе превратилась в чистую формальность. Кондуктор проверил QR-код на глаз, без технических спецсредств.

Разумеется, далеко не везде наблюдалась такая идиллия. По данным МУП "Метроэлектротранс", на 7:30 утра из трамваев и троллейбусов высадили более 500 человек. На фоне ввода системы QR-кодов в общественном транспорте в Казани резко вырос спрос на такси, и перевозчики воспользовались ситуаций. В утренний час пик агрегаторы взвинтили тарифы в несколько раз. Сейчас цены стабилизировались.

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