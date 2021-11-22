В Омске задержали пособника террористов

Омские силовики совместно с коллегами из Свердловской области и Татарстана пресекли деятельность пособника международной террористической организации.

В отношении гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, проживающего в Омской области, возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ - "Содействие террористической деятельности".

- Установлено, что фигурант уголовного дела вступил в контакт с активным участником запрещенной в России МТО "Исламское государство", в том числе занимавшимся вербовкой российских граждан, - сообщает УФСБ России по Омской области.

По его просьбе омич финансировал террористическую деятельность запрещенной организации, переводя деньги на банковскую карту.

В настоящее время выясняются все обстоятельства данного преступления.