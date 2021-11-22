Роспотребнадзор продлил сроки обязательной вакцинации в КБР

В Кабардино-Балкарии решили продлить сроки проведения обязательных прививок от коронавируса для некоторых категорий граждан, которым было предписано привиться до 1 сентября. Руководитель республиканского Роспотребнадзора Жирослан Пагов подписал постановление, которое продлило этот период до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора по КБР.

- В срок до 30.11.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 31.12.2021 года - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации, - говорится в тексте постановления.

Контролировать проведение в регионе прививок у некоторых категорий граждан будет лично главный государственный санитарный врач КБР.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в республике ввели в середине лета 2021 года. Привиться обязаны работники в сфере торговли, общепита, предоставления различных услуг, общественного транспорта и такси, а также образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Как ранее сообщала "РГ", постановление предписывает пройти вакцинацию госслужащим всех уровней, работающих в республике. Данные о проведении обязательной вакцинации предложили еженедельно отправлять в оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.