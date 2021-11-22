Роспотребнадзор продлил сроки обязательной вакцинации в КБР

Новости

Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме 15:58
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой 15:58
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57
В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию 15:54
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране 15:43
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля 15:37
Банк России объяснил приостановку торгов облигациями "Роснано" 14:58
Песков дал пояснения по участию Путина в эксперименте с назальной вакциной 14:52
Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 15:29
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор продлил сроки обязательной вакцинации в КБР

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии решили продлить сроки проведения обязательных прививок от коронавируса для некоторых категорий граждан, которым было предписано привиться до 1 сентября. Руководитель республиканского Роспотребнадзора Жирослан Пагов подписал постановление, которое продлило этот период до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора по КБР.

На Кубани продлили до января повышенную готовность из-за COVID-19

- В срок до 30.11.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 31.12.2021 года - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации, - говорится в тексте постановления.

Контролировать проведение в регионе прививок у некоторых категорий граждан будет лично главный государственный санитарный врач КБР.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в республике ввели в середине лета 2021 года. Привиться обязаны работники в сфере торговли, общепита, предоставления различных услуг, общественного транспорта и такси, а также образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Как ранее сообщала "РГ", постановление предписывает пройти вакцинацию госслужащим всех уровней, работающих в республике. Данные о проведении обязательной вакцинации предложили еженедельно отправлять в оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ