Во Владикавказе от коронавируса скончался режиссер Рафаэль Гаспарянц

В столице Северной Осетии от осложнений, вызванных COVID-19, скончался известный в республике и за ее пределами режиссер-документалист Рафаэль Гаспарянц. Об этом сообщили в телекомпании ГТРК "Алания", где режиссер работал с 1968 года.

- На 78-м году жизни не стало легенды северокавказского кинематографа, стоявшего у его истоков, режиссера Рафаэля Гаспарянца. Мастер скончался сегодня из-за осложнений, вызванных коронавирусом, - сообщили в телекомпании.

Гаспарянц снял больше 70 документальных и 12 художественных картин.

Последний документальный фильм режиссера вышел в 2019 году и рассказывал о дружбе поэта Иосифа Бродского с учеными-филологами, сестрами Абаевыми из Южной Осетии.

Как ранее сообщала "РГ", в начале сентября во Владикавказе скончался телеоператор Михаил Немысский, который много лет работал с Рафаэлем Гаспарянцем.