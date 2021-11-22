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22.11.2021 14:13
Рубрика: Общество

В Коми анализы на антитела сделают бесплатными

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В Республике Коми будет введено тестирование на уровень антител за счет бюджета. Об этом глава региона Владимир Уйба заявил в своем обращении.

Фото: iStock
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Губернатор подчеркнул, что проведение таких анализов потребует существенных средств из республиканской казны, но в регионе пойдут на эти траты.

Также в Коми рассматривают возможность наделить граждан с высоким титром антител сертификатами, дающими такие же права на посещение общественных мест, что есть у обладателей QR-кодов.

Каков должен быть уровень антител, Владимир Уйба не сообщил. Но отметил ,что этот вопрос будет обсуждаться на республиканском Госсовете.

В своем заявлении Уйба сделал еще один акцент, имеющий принципиальное значение для жителей отдаленных регионов Коми. В частности, глава региона отметил, что значение имеет не сам по себе QR-код, а сертификат, документ, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Такие документы выдают в поликлиниках. Но дело в том, что в документах, регламентирующих проведение противоэпидемических мероприятий в Коми, указывалось, что принимается только QR-код. Проблема не только в том, что у многих граждан нет подтвержденного аккаунта в "Госуслугах", но и в том, что на значительной части территории республики либо интернет-покрытие отсутствует вовсе, либо его скорость не позволяет пользоваться порталом. В связи с этим для жителей региона даже с подтвержденным аккаунтом, скачать QR-код с сайта было серьезной проблемой. Сейчас же глава региона заявил, что сертификаты из поликлиник тоже действительны.

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