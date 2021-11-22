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22.11.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Фирма из дела министра культуры Крыма уже фигурировала в другом расследовании

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Знакомое название фирмы увидели следователи, которые расследуют уголовное дело высокопоставленной чиновницы Веры Новосельской. Она до недавнего времени возглавляла министерство культуры Крыма. И на прошлой неделе ее арестовал Басманный суд Москвы.
При реконструкции Консерватории фигуранты уголовного дела успели украсть больше сотни миллионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС При реконструкции Консерватории фигуранты уголовного дела успели украсть больше сотни миллионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
При реконструкции Консерватории фигуранты уголовного дела успели украсть больше сотни миллионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Веру Новосельскую ведомство Александра Бастрыкина обвинило в получении взятки в 25 миллионов рублей. Чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года. Обвинение ей уже предъявлено.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По версии СК, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей. В такую сумму коммерсанты оценили покровительство министра при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Надо сказать, что старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли еще в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла сама Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей. Но его так и не ввели в эксплуатацию.

Теперь следователи допрашивают окружение экс-чиновницы и коммерсантов, проводят обыски, выемки документов и совершают прочие рутинные действия, которые делают в аналогичных случаях. И при этом не могут отделаться от ощущения дежавю, что все это уже где-то было. Причем совсем недавно. Действительно, фирма из "крымского" дела уже светилась в сентябре этого года, но несколько севернее - в Санкт-Петербурге. И дело было весьма скандальное.

Вот что удалось узнать корреспонденту "РГ".

Коммерсанты, как уверяет СК, не собирались выполнять предусмотренные контрактом работы в консерватории. Они планировали просто украсть деньги

В Главном следственном управлении СК РФ совсем недавно завершено расследование уголовного дела против генерального директора ООО "Меандр" Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша.

Оба обвиняются в совершении преступлений по статьям 159 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. В этих статьях говорится про мошенничество в особо крупном размере и про легализацию денег, полученных в результате совершения преступления.

Экс-министру культуры Крыма Вере Новосельской придется оставаться в СИЗО до 17 января 2022 года. Фото: Пресс-служба Басманного суда

В Следственном комитете рассказывают, что в 2017 году Завадская, Ярмош и "иные лица" создали некую преступную группу. Эти граждане, как считает следствие, "обеспечили заключение государственного контракта на сумму более 606 миллионов рублей между ООО "Меандр" и государственным заказчиком - ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Контракт предусматривал выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия.

Фото: iStock
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Этот объект культуры знает не только вся страна, но и весь мир. Речь идет о Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Коммерсанты, как уверяет СК, даже не собирались выполнять предусмотренные контрактом работы. Они планировали просто украсть деньги.

Получив аванс 191 миллион рублей, обвиняемые перечислили их сначала на счета подконтрольных контрагентов, а потом банально рассовали по карманам. Это было мошенничество.

Легализация же (вторая уголовная статья) выглядела так. Часть украденных миллионов коммерсанты перевели со счета ООО "Меандр" на счета подконтрольной фирмы и двух индивидуальных предпринимателей.

Деньги отправляли под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте. "Так они стремились создать видимость выполнения контрактных обязательств перед заказчиком", - объяснили в СК.

Сейчас тома этого уголовного дела ждут своей очереди рассмотрения в питерском суде.

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