На Дону для людей старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ростовской области для жителей региона старше 60 лет введена обязательная иммунизация от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

Причиной вакцинации является повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией среди данной возрастной группы.

"В возрастной группе 60 дет и старше - привито немногим более 50 процентов, при этом по итогам 45 недели заболеваемость в данной возрастной группе максимальная и в 1,7 раза выше среднеобластного показателя", - говорится в документе.

Кроме того, пересмотрены медицинские показания для прививок. Их также будут делать людям с хроническими заболеваниями, в том числе - бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной пожилым людям необходимо будет привиться до 20 декабря текущего года, вторым - до 20 января следующего года. Списки подлежащих вакцинации будут формироваться на каждом врачебном участке.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 653 человек. Всего опасной инфекцией болеют 25 293 жителей региона. С начала пандемии скончались 8427 человек.