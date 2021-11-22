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22 ноября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 20 ноября 2021 года № 10 "О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции отдельных групп граждан"

Я, Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Ковалев Е.В., отмечаю недостаточный охват прививками от новой коравирусной инфекции (COVID-2019) в возрастной группе 60 лет и старше - привито немногим более 50 % , при этом по итогам 45 недели заболеваемость в данной возрастной группе максимальная и в 1,7 раза выше среднеобластного показателя.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Внести изменения в Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан":

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

"1.4. Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением) (далее - лица с хроническими заболеваниями)".

1.2. Дополнить пунктом 2 прим.1 следующего содержания:

"2.прим.1. Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, организовать прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, работников, сотрудников в возрасте 60 лет и старше в срок до 20.12.2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 20.01.2022 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции".

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктами следующего содержания:

"4.4. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями в срок до 20.12.2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 20.01.2022 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции;

4.5. Проводить иммунизацию против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями в приоритетном порядке для чего сформировать на каждом врачебном участке списки подлежащих вакцинации граждан из этой категории

4.6. Обеспечить достоверный учет лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),h своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

4.7. Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информации о ходе вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями еженедельно по понедельникам до 17.00 за прошедшую неделю по муниципальным районам и городским округам.

4.8. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведении вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Е.В.Ковалев



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