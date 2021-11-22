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22.11.2021 11:09
Рубрика: Власть

На Кубани начали действовать новые антиковидные ограничения

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На территории Краснодарского края с 22 ноября вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID-19. Они будут действовать до 18 января 2022 года - именно до этой даты в регионе продлен режим повышенной опасности. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, власти расширили перечень мест, для входа в которые понадобится QR-код о вакцинации.

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- В соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева, посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь QR-коды обязательны для посещения всех магазинов, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек и продуктовых. Также коды проверят на входе в кафе, ресторанов, торговых центров, бассейнов, тренажерных залов и фитнесс-центров.

С 22 ноября вновь можно будет посещать кино, театры и музеи, которые были закрыты с конца октября. Для этого тоже потребуется QR-код о вакцинации. С середины декабря только по коду можно будет посещать административные здания региона.

Как ранее сообщала "РГ", режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае продлили до 18 января. Также в регионе ввели дополнительные ограничения.

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