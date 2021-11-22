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22.11.2021 14:06
Рубрика: Общество

На Кубани QR-коды не потребуются для посещения храмов и МФЦ

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае новые антиковидные ограничения, вступившие в силу с 22 ноября, не распространяются на посещение храмов. Об этом сообщили в Кубанской епархии.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Распоряжение Роспотребнадзора о проверке QR-кодов у прихожан нам не поступало, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель информационно-издательского отдела Кубанской епархии, диакон Михаил Степанков. - В то же время принятые Священным синодом в марте 2020 года строжайшие требования к мерам профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса в церкви действовали на протяжении всего периода, сохраняются они и сейчас.

В документе перечислены более двух десятков указаний, в том числе установка на входах емкостей с дезинфицирующими средствами для обработки рук, обязательное измерение температуры священников перед началом трудового дня, ношение масок, а также соблюдение социальной дистанции среди прихожан.

Также в прежнем режиме продолжат принимать посетителей без QR-кодов либо справки о медотводе в отделениях МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. При этом во всех офисах сохраняют силу введенные ранее ограничения. В их числе обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Заявителям без средств индивидуальной защиты откажут в обслуживании.

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