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22.11.2021 15:44
Рубрика: Общество

На Кубани робот впервые помог провести гинекологическую операцию

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Кубанские врачи впервые провели гинекологическую операцию с помощью роботизированного хирургического комплекса четвертого поколения Da Vinci - XI. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram главной клиники региона - НИИ Краснодарская краевая клиническая больница № 1.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Первую операцию гинекологического профиля на роботе последнего поколения успешно провела кандидат медицинских наук врач акушер-гинеколог высшей категории НИИ-ККБ № 1 Татьяна Галдина, - говорится в сообщении. - Ассистировали хирургу врач Елизавета Кошелева и медицинская сестра Суанда Шеуджен. Оперативное вмешательство было выполнено 54-летней пациентке с миомой матки.

Как ранее уже писала "РГ", по словам руководителя краевой клинической больницы № 1 (ККБ № 1) Героя Труда России Владимира Порханова, операции, которые врач-хирург выполняет с помощью робота, малотравматичные, а процесс восстановления пациента значительно уменьшается.

- Величина разрезов, сделанных с помощью Da Vinci, не превышает одного сантиметра, - сказал Владимир Порханов. - Уже через несколько часов пациент может ходить и ухаживать за собой. Отсюда и уменьшение срока госпитализации. Благодаря столь тонкой и ювелирной работе снижается риск инфекций и послеоперационных осложнений.

Сейчас в краевой клинике планируется проведение ряда нужных пациентам высокотехнологичных операций с помощью робота-хирурга. Его будут применять при таких гинекологических патологиях, как миома матки, пролапс тазовых органов, рак шейки матки, рак яичников.

Робота Da Vinci в клинике используют для хирургических вмешательств по семи основным направлениям: торакальному, абдоминальному, колоректальному, сосудистому, гинекологическому, кардиологическому, а также при хирургии головы и шеи.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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