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22.11.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Экс-главу района на Кубани за взятку приговорили к 8,5 года колонии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани по решению краевого суда вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы Динского района Сергея Пономарева, которого осудили за взятку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Судебной коллегией Краснодарского краевого суда рассмотрено уголовное дело по апелляционной жалобе Сергея Пономарева, который был осужден приговором Ленинского районного суда Краснодара. Приговор районного суда оставлен без изменений. Таким образом, экс-чиновник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года. Решение уже вступило в законную силу.

Фото: Анна Устинова/ТАСС
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Как ранее уже писала "РГ", из приговора суда следует, что мае 2018 года Сергей Пономарев, являясь главой Динского района, решил получить взятку от директора компании-застройщика, которая по контракту возводила школу в поселке Южном. За четыре миллиона рублей чиновник обещал предпринимателю общее покровительство, а также гарантировал не предпринимать никаких мер ответственности в случае выявления нарушений условий контракта при строительстве школы.

Предприниматель согласился на эти условия и через посредников передал главе района требуемую сумму. Но уже через несколько месяцев - в октябре 2018 года от чиновника пришел новый запрос. Он потребовал от предпринимателя взятку в семь миллионов 200 тысяч рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству, а также за то, чтобы не препятствовать заключению контрактов на поставку материалов для кабинетов строящейся школы.

В ноябре 2018 года глава района снова сообщил бизнесмену о необходимости передать ему деньги, снизив сумму до шести миллионов. В ответ предприниматель обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю.

12 декабря 2018 года во время встречи бизнесмена с Сергеем Пономаревым для передачи денег глава района был задержан сотрудниками УФСБ сразу после получения взятки. Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что четыре миллиона предприниматель передал в качестве добровольного пожертвования на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов.

В соответствии с приговором суда отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии строгого режима.

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