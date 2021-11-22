Российские регионы ждут аномальные холода и теплая погода

Некоторые российские регионы на этой неделе ждет потепление, а в других, напротив, резко похолодает, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что аномально холодно будет в Эвенкии (Красноярский край), на Чукотке и центре Красноярского края, - температура в этих районах опустится примерно на десять градусов ниже нормы. Так, в Красноярском крае может быть до 34 градусов ниже нуля, на Чукотке термометры покажут 35-37 градусов, а в Эвенкии - 31-38 градусов. На семь градусов ниже нормы будет в Иркутской области, где ударят морозы до 30 градусов.

В остальных сибирских регионах ожидается умеренная и теплая погода. К середине недели похолодает в Поволжье и на Урале.

На юге, напротив, ожидается резкое потепление. В некоторых районах Краснодарского края к середине недели температура будет на 13-14 градусов выше нормы.

"Очень теплая погода, повышение на 20 градусов", - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Как сообщалось, существенное похолодание ждет Москву. До выходных погода будет холодной, ожидается гололедица, а в субботу воздух прогреется до пяти градусов выше нуля.