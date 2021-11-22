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22.11.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Сбой связи оставил владельцев Tesla без машин

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Владельцы электромобилей Tesla, использующие для аутентификации при запуске электромобиля приложение для мобильных устройства Tesla App Support, в минувшую пятницу столкнулись со сбоем информационной сети, в результате которого на несколько часов фактически оказались без транспортного средства.

Фото: REUTERS
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Шквал сообщений от владельцев Tesla в соцсети Twitter показывает, что сбой связи сопровождался одним и тем же сообщением в приложении об ошибке сервера с кодом 500, то есть сервер перестал распознавать запросы пользователя. Причем с проблемой столкнулись владельцы Tesla по всему миру.

Глава компании Tesla Илон Маск отреагировал на проблему ответом на сообщение одного сеульца-владельца Tesla: "Связь должна сейчас наладиться. Кажется, сбой вызван внезапным скачком количества запросов в сети".

Работа сервера была восстановлена только к позднему вечеру (для восточного побережья США) спустя более 5 часов неполадок.

"Приношу извинения, мы примем меры, чтобы этого не случалось впредь," - вскоре обратился к читателям своей ленты в Twitter Маск.

#Tesla