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22.11.2021 13:04
Рубрика: Власть

Шадаев: 10 инициатив войдут в первый пакет мер поддержки телеком-отрасли

Текст: Олег Капранов
Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки отрасли, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По словам министра, которого цитирует ТАСС, основное направление мер поддержки - снижение инвестиционной нагрузки на операторов связи.

Фото: solarseven / istock
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"Мы планируем большое совещание со всеми участниками через неделю, где обсудим пакет мер. Отрасль отлично отработала. Там много вопросов, связанных с корректировкой действующих норм, чтобы снизить финансовую нагрузку на операторов. Всего у нас 10 предложений. Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается", - заявил Шадаев.

Как отметил глава Минцифры, в силу отсутствия источников финансирования у операторов связи все меньше ресурсов для своевременной модернизации сетей.

14 сентября правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий - это второй пакет мер поддержки для данной сферы. Дорожная карта включает 62 мероприятия. Из них 20 носят общесистемный характер. Они предусматривают меры выравнивания условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний. Остальные 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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