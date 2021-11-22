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Скотт: Для сериалов по "Бегущему по лезвию" и "Чужому" есть сценарии

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    22.11.2021, 16:13
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Режиссер Ридли Скотт в интервью BBC в понедельник подтвердил, что пилот первой серии десятисерийного шоу во вселенной "Бегущего по лезвию" уже написан и разработана общая концепция. С "Чужим" ситуация схожая, в сериале запланировано от 8 до 10 серий, передает Variety слова Скотта.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее вышел сериал "Бегущий по лезвию: Черный лотос" (Blade Runner: Black Lotus). Ридли Скотт выступил сопродюсером проекта, сюжет крутится вокруг репликанта Эль, за которой идет охота, а она, спасаясь, постигает тайны своего прошлого.

О переговорах по сериалу по миру "Чужого" стало известно в конце 2020 года.

"Бегущий по лезвию" Ридли Скотта вышел в 1982 году, "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва - в 2017-м.

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