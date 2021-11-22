В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране

В России нет дефицита красной икры. Ее производство за первые девять месяцев текущего года более чем в два раза превысило прошлогодние показатели, достигнув 20,7 тысячи тонн, сообщается на сайте Росрыболовства. Эта цифра, как уточнили в ведомстве, на четверть превышает потребности внутреннего рынка (порядка 16-17,5 тысячи тонн).

При этом в Росрыболовстве подчеркнули, что речи и о дефиците лососевых не идет. По данным ведомства, вылов рыбы на Дальнем Востоке составил около 538 тысяч тонн. Это выше на 20% показателей 2020 года и третий результат в истории российского промысла.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в октябре розничные цены на красную икру достигли исторического максимума, превысив отметку пять тысяч рублей за килограмм.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков объяснил это общим подорожанием продуктов питания. По его словам, высокие цены на красную икру напрямую связаны с деятельностью торговых предприятий, которые стараются извлечь максимальную прибыль, особенно под праздники, когда такой продукт пользуется наибольшим спросом. Стабилизации цен, по мнению эксперта, можно будет ждать уже после Нового года.