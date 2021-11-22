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22.11.2021 06:21
Рубрика: В мире

В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию

В результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин) в больницы города были доставлены с травмами различной степени тяжести 11 взрослых и 12 детей. "В результате инцидента есть жертвы", - заявил начальник местного полицейского управления Дэн Томпсон, подчеркнув, что пока не готов раскрыть информацию о точном числе погибших. Ранее сообщалось, что погиб один участник.

Фото: David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В рамках расследования полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля. Томпсон добавил, что пока нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что инцидент связан с терроризмом, пишет ТАСС.

ЧП в Уокешо произошло в воскресенье около 16:39 по местному времени. Красный внедорожник на полной скорости протаранил участников рождественской процессии. В Белом доме уже сообщили, что следят за случившимся в Уокешо. По словам представителя администрации, местным властям предложена вся необходимая помощь.

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