Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19

Пятая волна коронавируса во Франции начинается стремительно. С таким заявлением в воскресенье выступил представитель кабмина Габриэль Атталь в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, за неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80 процентов, пишет РИА Новости. В среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч заболевших. Политик отметил, что сейчас на 100 тысяч жителей приходится 164 случая COVID-19, а еще в начале прошлой недели было 100 случаев на 100 тысяч человек.

С момента начала пандемии коронавируса число заболевших во Франции превысило 7,3 миллиона, скончались свыше 118 тысяч человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вводить в стране локдаун для непривитых нет необходимости. Политик объяснил, что в республике есть санитарные пропуска, и этого достаточно. Но сейчас власти решают, стоит ли делать ревакцинацию обязательным условием для продления такого пропуска. Несмотря на все принятые меры, эпидемиологические показатели во Франции ухудшаются.