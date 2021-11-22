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22.11.2021 13:08
Рубрика: Работа власти

Володин: Обсудим идею конфискации машин за хулиганство на дорогах

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы будут предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются хулиганские действия, а также уголовную ответственность для опасных рецидивистов. Инициатива на эту тему будет обсуждаться на Совете Госдумы, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Речь идет о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах", - заявил он в своем Telegram-канале. Володин уточнил, что предложения выработаны группой депутатов: главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, руководителем комитета по безопасности Василием Пискаревым, главой транспортного комитета Евгением Москвичевым и замглавы фракции ЕР Адальби Шхагошевым.

Фото: РИА Новости
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Сам спикер считает недопустимыми ситуации, "когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков".

Он подчеркнул, что такие действия несут опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. "Создается угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, - но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", - напомнил Володин.

По его словам, в Госдуме считают правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей. А именно - ввести уголовную ответственность.

"Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия", - заявил Володин.