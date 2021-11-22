Володин поручил оперативно подготовить меры против хулиганов на дорогах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Эту тему спикер поднял на Совете Думы. Как уточнили в пресс-службе, один из авторов изменений - глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев - рассказал коллегам о ходе работы над проектом.

По инициативе главы фракции, к работе над поправками пригласят экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.

Авторами изменений также выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, руководитель транспортного комитета Евгений Москвичев и замглавы фракции ЕР Адальби Шхагошев.

Володин, комментируя ранее эту тему, заявил ,что считает недопустимыми ситуации, "когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков".

Он подчеркнул, что такие действия несут опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. "Создается угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, - но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", - напомнил Володин.

По его словам, в Госдуме считают правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей. А именно - ввести уголовную ответственность.

"Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия", - заявил Володин.