Врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева рассказала, что такой традиционный для России продукт как льняное масло может стать оптимальным источником среди всех растительных масел по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Медик напомнила, что омега-3 жирные кислоты относятся к полиненасыщенным жирным кислотам. К нам они попадают только с пищей, поскольку самостоятельно человеческий организм их не может синтезировать. "Есть три вида омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК)", - объяснила Пигарева, чьи слова передает агентство "Прайм". Льняное масло, по ее словам, содержит первую из трех кислот - альфа-линоленовую.

Однако воспринимать льняное масло как единственный источник омега-3 жирных кислот Юлия Пигарева не советует. Она пояснила, что из альфа-линоленовой кислоты могут образовываться ЕПК и ДГК, однако в недостаточном количестве. Активные формы ЕПК и ДГК содержатся в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах.

Ранее врач рассказала, что при лечении COVID-19 лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, которая поможет организму быстрее справиться с болезнью. Речь идет о включении в свой рацион таких продуктов как оливковое масло, болгарский перец, помидоры, огурцы, куриные яйца и жирная рыба. Они содержат витамин С и цинк, которые мешают размножению вируса.