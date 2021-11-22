Вслед за Валерием Гаркалиным ковид унес выдающегося филолога Мариэтту Чудакову

Как ни печально, мартиролог жертв пандемии продолжает пополняться. Мы теряем любимых, родных, дорогих нам людей. Смерть собирает свою жатву.

В субботу утром, 20 ноября, стало известно, что знаменитый актер Валерий Гаркалин умер от тяжелых последствий коронавируса в больнице в Коммунарке. На следующее утро, в воскресенье, оттуда же - печальное известие о смерти литературоведа, исследователя творчества Булгакова Мариэтты Чудаковой.

Все помнят про Гаркалина, что он сыграл героя "Ширли-мырли". А между прочим, он играл в своем Театре сатиры и Гамлета в постановке Дмитрия Крымова, и Мастера, и Понтия Пилата в постановке Михаила Зонненштраля. Название того спектакля, кажется, подходит к нынешней пандемии: "Шизофрения, как и было сказано". Прощание с народным артистом Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, с 11.00 в учебном театре ГИТИСа, где он преподавал почти 20 лет. Место и время прощания с Мариэттой Чудаковой на момент подписания номера уточнялось.

В память об артисте "РГ" публикует фрагменты интервью, которое он дал не так давно, приехав с лекциями в Волгоградский госинститут искусств и культуры.

Валерий Борисович, вы начинали как артист театра кукол. Этот опыт пригодился?

Валерий Гаркалин: Вообще-то я начинал слесарем. Но я не помню минуты, когда сказал, что буду артистом: я родился с этим сознанием. В каждом из нас присутствует дух лицедейства, желание быть не самим собой. А кукольником я был бездарным, мне пришлось покинуть этот жанр. Сначала у нашего курса был свой театр в Кемерове "Люди и куклы", потом в Москве попал в театр Сергея Образцова. Мне доверили роль Аладдина... Возможно, кто-нибудь напишет, что огромное влияние на Гаркалина оказал кукольный театр. Но я такого не могу сказать.

Знаменитым быть тяжело?

Валерий Гаркалин: Мой первый фильм "Катала" имел колоссальный зрительский успех. Он вышел в 1989 году, во время мощных общественных изменений. Но картину зритель успел посмотреть. А потом прокат рухнул. На "Мосфильме" попросили представлять фильм. И вот после показа в Одессе я вышел на сцену и услышал женский голос: "Не орел!". Публичность - часть профессии. Но быть публичным противоестественно, человек по природе скромен. Как говорил Анатолий Эфрос, актер - это женская профессия. Артисту свойственно кокетничать, краситься, быть любимым, иметь вздорный характер. Я сам был жертвой скромности и приличия. Кто-то вообще считает, что актер - не профессия, а диагноз. Если каждый вечер представлять себя Наполеоном или принцем датским, то что у человека с головой?

После одного фильма режиссер сказал мне: завтра ты проснешься знаменитым. Я просыпался, и увы. На фестивале в Кракове играли "Стриптиз" по пьесе Славомира Мрожека. Драматург присутствовал на всех показах. Невозможно было понять, доволен или нет. Вдруг после нашего спектакля зашел за кулисы и обнял меня. Наверное, я ближе всех стоял. Наутро спускаюсь к завтраку - и все участники фестиваля в столовой встают и аплодируют. И я понял: что-то произошло. Дело не в самолюбии - это было признание со стороны коллег.

Уже сыграли все, что хотели?

Валерий Гаркалин: Я делаю то, что мне дают. Но у меня ведь еще и режиссерское образование. Защищал диплом спектаклем "Контракт" по тому же Мрожеку. Мы с постановщиком Михаилом Зонненштралем читали пьесу с красным карандашом: боролись с многословием. Спектакль длился три с половиной часа - можно так долго удерживать внимание зрителей? Решили вернуть все, что выбросили из текста, - и спектакль сыграли за полтора часа. Как такое возможно? Это был урок: надо любить драматурга. Литература - основа театра. А иногда слышишь такую мерзкую отсебятину! Хотя бывают и удачные импровизации. Как-то партнер величайшего артиста Евгения Евстигнеева в волнении переврал поговорку: "Машу каслом не испортишь". Евстигнеев отреагировал мгновенно: "Смотря какое касло!"

Если в фильме есть Валерий Гаркалин, значит, там как минимум хороший сценарий?

Валерий Гаркалин: Значит, там есть роль дедушки!

Она открыла нам Булгакова

На 85-м году жизни не стало Мариэтты Омаровны Чудаковой. Это невосполнимая утрата... И для российской, и для мировой филологии. Она была ученым с весомым мировым именем. Впрочем, наукой заслуги Мариэтты Омаровны не исчерпываются. Она удивительно разносторонний человек - филолог, педагог, писатель и общественный деятель с отчетливой позицией защитника либеральных ценностей. И еще - гуманист.

В 1994-2000 годах она состояла в Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ. Но для русского читателя ее главной книгой остается первая научная биография Михаила Булгакова. Вышедшая в 1988-м, она стала настоящим прорывом в изучении биографии и творчества одного из главных писателей ХХ века. По сути, Чудакова заложила основы булгаковедения. Нами, студентами Литературного института, жизнеописание Булгакова зачитывалось до дыр. До этого были ее книги "Мастерство Юрия Олеши" и "Поэтика Михаила Зощенко".

А всего в ее научном багаже более 200 работ по русской литературе ХХ века. В последние годы Мариэтта Омаровна неожиданно нашла себя в прозе о подростках. И здесь тоже проявился ее редкий, разносторонний талант. Она была неугомонной, стремительной, всегда готовая жестко, с азартом отстаивать свою позицию. Уж точно не была похожа на ученого сухаря. Скорее - на "шестидесятницу", дерзкую, задиристую и всегда как бы "в бою". В ней был душевный стержень. И - авторитет безукоризненного специалиста в своей области. Прощайте, Мариэтта Омаровна!

Подготовил Павел Басинский