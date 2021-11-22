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22.11.2021 02:56
Рубрика: В мире

WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году

Фото: AFP/OLIVIER DOULIERY Фото: AFP/OLIVIER DOULIERY
Фото: AFP/OLIVIER DOULIERY

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. В этом активно заверяют сторонников представители ближайшего окружения американского лидера и он сам, пишет газета The Washington Post.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Как поясняет издание, данные усилия предпринимаются на фоне предположений многих демократов о том, что 79-летний Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах. Причины тому - его возраст, а также снижение рейтинга, пишет ТАСС.

"Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться", - заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд, подчеркнув, что очень этому рад. О намерении участвовать в выборах говорил и сам Байден на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. Однако, по данным газеты, некоторые демократы скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников, полагая, что им выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций Байдена сейчас.

Ожидается, что официально о своем решении касательно участия в борьбе за пост президента Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что деятельность Байдена на посту главы государства одобряют всего 36% американцев, что является новым историческим минимумом. Еще 53% американцев критикуют его действия в экономической сфере, борьбе с коронавирусом и внешней политике. Примерно 56% респондентов полагают, что действующая администрация не обладает требуемой компетенцией для решения насущных вопросов.

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