Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети

Мультимедийный сервис Okko покажет 22 ноября секретный концерт "Вечер с Адель", посвященный выходу нового альбома певицы "З0".

19 ноября Адель выпустила первый за шесть лет альбом. Концерт состоялся в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе 24 октября. Послушать долгожданное выступление 15-кратной победительницы премии Гремми собрались сотни людей, в том числе такие звезды, как Крис Дженнер, Николь Ричи, Эллен Дедженерес, Селена Гомес, Дрейк. Адель исполнила песни с нового диска - Easy On Me, I Drink Wine, а также хиты Hello, Skyfall, Rolling In The Deep.

Вместе с записью концерта зрители увидят эксклюзивное интервью певицы легендарной Опре Уинфри. Беседу снимали в розовом саду телеведущей. В своем первом большом телеинтервью Адель рассказала о новом альбоме, истории новых песен, жизни после развода, похудении и воспитании сына.