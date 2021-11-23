АвтоВАЗ рассказал о спорткаре Lada Revolution III. Его выходу помешал кризис

В очередной серии "Концепт шоу" АвтоВАЗ рассказал о концепте, серийное будущее которого было очень близко, но кризис в 2008 году помешал выходу спорткара.

О Lada Revolution III рассказал Андрей Рузанов, дизайнер, член союза дизайнеров России. По его словам, история спорткара началась после успешной истории гоночного родстера: появилась идея создать гражданский автомобиль, но в другом типе кузова - среднемоторное купе.

После проведения компоновочных работ и аэродинамических испытаний, которые и определили в большей степени формы автомобиля, началось "натурное макетирование".

Автомобиль создан на пространственном трубчатом каркасе, на который навешаны пластиковые панели. Агрегаты - свои, от серийных Lada, что в значительной степени облегчало задачу постановки на конвейер. Речь о массовой продукции не идёт. Если бы сборка и была, то она была бы мелкосерийной.

Доступ в салон осуществляется через двери с традиционным механизмом открывания, но прорабатывались варианты дверей типа "крыло чайки", дверей, которые бы открывались против хода. Внимание обращает на себя тоннель пола, который появился неслучайно: в перспективе Lada Revolution III мог стать полноприводным.

По словам Андрея Рузанова, сложность задачи была в том, чтобы найти простые решения, то есть при минимальном бюджете создать новый продукт. Однако мечтам не суждено было до конца воплотиться в реальность из-за кризиса 2008 года, после преодоления которого вектор спортивного подразделения АвтоВАЗа - "Lada Sport" - сместился в сторону мирового чемпионата по турингу.