В мире
23.11.2021 11:23
Текст: Константин Волков

Более сотни мигрантов покинули Беларусь через аэропорт Минска

Согласно информации МВД Беларуси, 22 ноября 118 мигрантов покинули страну через аэропорт Минска, при этом никто из них не просил убежища.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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"118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу. Сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в аэропорту Минска, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства", - говорится в заявлении МВД республики.

Ведомство отмечает, что "такая работа продолжается ежедневно".

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил журналистам, что "лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защите не обращались".

Он также отметил, что мигранты, находящиеся на границе Беларуси и Польши, "настоятельно желают выехать в страны Европейского союза... На все предложения по возвращению на родину они пока отказываются".

Кроме того, Минск намерен инициировать внеочередное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы "подробно рассмотреть информацию о тех непропорциональных и жестоких действиях польской стороны, которые не соответствуют нормам и принципам международного права". Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на заместителя премьера республики Игоря Петришенко.

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