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23.11.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене

Текст: Алексей Любовецкий

Стоимость большей части выпусков облигаций "Роснано" к концу основной торговой сессии на Мосбирже выросла на 0,3-9,6%, следует из данных торгов.

“Роснано” обсудило свои долги с кредиторами

Самый большой рост показал выпуск облигаций восьмой серии с погашением в 2028 году - 9,6%, до 95% от номинала.

Бумаги с погашением к 1 декабря этого года серии БО-002Р-01 подорожали на 8,6%, до 95% от номинала. Выпуски с погашением в 2022 и 2023 годы выросли на 0,3%-1,3%.

Всего на Мосбирже находятся в обращении девять выпусков облигаций "Роснано" стоимостью 71,5 млрд рублей.

На прошлой неделе Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано". Это было сделано в рамках предписания Банка России для защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли.

После этого в Минфине сообщили, что правительство работает над механизмом повышения эффективности деятельности "Роснано", в том числе по выходу компании из исторического проектного портфеля.

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