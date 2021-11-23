Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиками

Четверо сирийских военнослужащих погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, снайперы обстреляли позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель. В результате один сирийский военный погиб, передает ТАСС. Один военнослужащий САР был убит в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Кавкаба.

Еще двое сирийских военных стали жертвами снайперских обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, а в провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков военнослужащий армии Сирии получил ранения.

Вадим Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее в ноябре двое сирийских военнослужащих погибли, еще один получил ранения в результате снайперских обстрелов в провинции Идлиб. Атаке подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Кавкаба и Мелладжа. Кроме того, в провинции Алеппо был ранен один сирийский военный в результате минометного обстрела в районе населенного пункта Бала.