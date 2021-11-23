CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие

Администрация президента США Джозефа Байдена изучает возможность отправки на Украину военных советников и вооружений на фоне информации о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие вблизи украинской границы. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
В частности, речь может идти, по информации телеканала, об отправке ракетных комплексов Javelin, минометов, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также - вертолетов Ми-17. Ранее вертолеты предназначались Пентагоном для правительства Афганистана.
При этом, уточняет CNN, Вашингтон опасается роста напряженности в отношениях с Москвой в случае отправки вооружений, поэтому пока что обсуждается в первую очередь возможность командировать в Киев американских военных советников.
Кроме того, речь идет о введении новых санкций против России в случае ее "вторжения на Украину".