CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие

В частности, речь может идти, по информации телеканала, об отправке ракетных комплексов Javelin, минометов, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также - вертолетов Ми-17. Ранее вертолеты предназначались Пентагоном для правительства Афганистана.

При этом, уточняет CNN, Вашингтон опасается роста напряженности в отношениях с Москвой в случае отправки вооружений, поэтому пока что обсуждается в первую очередь возможность командировать в Киев американских военных советников.

Кроме того, речь идет о введении новых санкций против России в случае ее "вторжения на Украину".