Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер

Французский премьер-министр Жан Кастекс, который заразился коронавирусом, подвергся жесткой критике за нарушение карантинных мер.

Видеозаписи, на которых премьер-министр энергично пожимает руку официальным лицам в закрытом помещении в Париже 16 ноября, быстро распространились в интернете, и многие пользователи отмечают, что действия Кастекса противоречат официальным указаниям Елисейского дворца. В комментариях Кастекс приводится в качестве примера того, как не следует вести себя в условиях пандемии после положительного результата теста на COVID-19.

Они также раскритиковали главу кабинета министров за то, что он назвал французскую карибскую территорию Гваделупу "безответственной" в отношении соблюдения ограничительных мер, хотя сам он не следовал установленным им же правилам, сообщает Associated Press. Габриэль Атталь, официальный представитель правительства, защитил премьера, заявив: "Все мы всего лишь люди".

В аппарате Кастекса сообщили, что 52-летний политик заразился коронавирусом от своей 11-летней дочери Джин, которая помещена в отдельную палату в больнице. Он будет на самоизоляции в течение 10 дней. Уже четвертый раз во время пандемии, Кастекс был вынужден самоизолироваться: первый раз это произошло в сентябре 2020 года во время гонки Тур де Франс после того, как он ехал в машине с инфицированным директором соревнований Кристианом Прюдомом, второй раз после ужина с Эммануэлем Макроном в декабре прошлого года, затем в июне 2021 года, после того, как его жена заболела COVID-19. Ранее у французского премьера, получившего две дозы вакцины, ни разу не было зафиксировано положительных результатов на коронавирус.