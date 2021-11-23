"Газпром" в 2021 году обеспечил более половины европейского импорта газа

Доля "Газпрома" в европейском импорте газа за девять месяцев текущего года превысила 53%, сообщили в компании.

"За 9 месяцев 2021 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа европейские страны увеличили его импорт на 18 млрд куб. м (на 7,5%) к тому же периоду 2020 года", - отмечается в Telegram-канале холдинга.

Как уточнили в компании, импорт трубопроводного газа Европой вырос на 20,4% или 31 млрд кубометров, причем почти половину этого объема обеспечил "Газпром".

Закупки сжиженного природного газа, наоборот, сократились на 14,5% или 13 млрд кубометров.

Ранее в "Газпроме" заявили, что холдинг выполняет все контрактные обязательства и в этом году дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа.