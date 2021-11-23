Госдума поддержала поправки Путина об увеличении МРОТ

Депутатам в ходе пленарного заседания предстоит проголосовать за принятие бюджета на следующие три года во втором чтении.

Отметим, что Владимир Путин внес изменения после того, как объявил об их необходимости на совещании по социальным вопросам. Тогда он подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена недостаточная индексация прожиточного минимума (всего на 2,5%). И предложил увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. Кроме того, президент напомнил, что согласно Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.

Поправки были внесены оперативно - на следующий же день. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%. Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля. Решение повлияет на размер всех социальных выплат, уточнил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как они будут реализованы". Как сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, в 2022 году на повышение ПМ и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.