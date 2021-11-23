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23.11.2021 12:52
Рубрика: Власть

Госдума поддержала поправки Путина об увеличении МРОТ

Текст: Татьяна Замахина
При рассмотрении во втором чтении проекта нового бюджета Госдума поддержала поправки президента РФ о росте прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году.

Депутатам в ходе пленарного заседания предстоит проголосовать за принятие бюджета на следующие три года во втором чтении.

Фото: iStock
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

Отметим, что Владимир Путин внес изменения после того, как объявил об их необходимости на совещании по социальным вопросам. Тогда он подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена недостаточная индексация прожиточного минимума (всего на 2,5%). И предложил увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. Кроме того, президент напомнил, что согласно Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.

Поправки были внесены оперативно - на следующий же день. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%. Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля. Решение повлияет на размер всех социальных выплат, уточнил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как они будут реализованы". Как сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, в 2022 году на повышение ПМ и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.

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