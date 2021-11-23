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Голой Лары Крофт никогда не было в первой Tomb Raider

Текст:   Богдан Бобров
23.11.2021,  
15:16
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Франшизе Tomb Raider в этом году исполнилось 25 лет. В честь этого портал The Gamer взял интервью у Пола Дугласа и Гэвина Раммери - двух разработчиков оригинальной игры 1996 года.

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Девелоперы ныне расформированной студии Core Design, основная команда которой на тот момент состояла всего из шести человек, развеяли один из самых устоявшихся мифов, сопровождавших проект на релизе.

В фанатском сообществе считалось, что если последовательно нажать определенную комбинацию клавиш, найти особый коллекционный предмет или намеренно вызвать баг, то Лара Крофт может после этих действий снять с себя всю одежду.

Создатели игры опровергли эту информацию, при этом добавив, что некоторые из руководителей, а также представители маркетингового отдела полушутя предлагали добавить такую опцию, но каждый раз получали решительный отказ.

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Следующую четверть века серию Tomb Raider ждал успех - огромные тиражи проданных копий на всех платформах, экранизации c Анджелиной Джоли и Алисией Викандер и несколько записей в книге рекордов Гиннесса.

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