Голой Лары Крофт никогда не было в первой Tomb Raider

Франшизе Tomb Raider в этом году исполнилось 25 лет. В честь этого портал The Gamer взял интервью у Пола Дугласа и Гэвина Раммери - двух разработчиков оригинальной игры 1996 года.

Девелоперы ныне расформированной студии Core Design, основная команда которой на тот момент состояла всего из шести человек, развеяли один из самых устоявшихся мифов, сопровождавших проект на релизе.

В фанатском сообществе считалось, что если последовательно нажать определенную комбинацию клавиш, найти особый коллекционный предмет или намеренно вызвать баг, то Лара Крофт может после этих действий снять с себя всю одежду.

Создатели игры опровергли эту информацию, при этом добавив, что некоторые из руководителей, а также представители маркетингового отдела полушутя предлагали добавить такую опцию, но каждый раз получали решительный отказ.

Следующую четверть века серию Tomb Raider ждал успех - огромные тиражи проданных копий на всех платформах, экранизации c Анджелиной Джоли и Алисией Викандер и несколько записей в книге рекордов Гиннесса.